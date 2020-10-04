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    Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray, ligin 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2020 - 18:01
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    Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Galatasaray ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik olarak 7 puanla maça çıkarken Kasımpaşa ise tek galibiyetle 3 puanda bulunuyor.

    İLK 11'LER

    Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Alan, Hodzic

    Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Belhanda, Arda Turan, Feghouli, Diagne

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