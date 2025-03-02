Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Maçın VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oturacak.

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Opoku, Yasin, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Da Costa

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış, Osimhen

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Emre Çalışkan
Editor