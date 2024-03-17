Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Galatasaray, ligin geride kalan 29 maçlık bölümünde 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 78 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 43 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.
İki takım arasında Ali Sami Yen'de oynanan son müsabakadan Galatasaray, 2-1 galip ayrılmıştı.
İlk 11'ler
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Porozo, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno Da Costa
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
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