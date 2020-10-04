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Kasımpaşa-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 04.10.2020 - 06:27
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik olarak 7 puanla maça çıkarken Kasımpaşa ise tek galibiyetle 3 puanda bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa:Ramazan Köse, Hadergjonaj,Tarkan Serbest, Brecka, Haddadi, Sadiku, Pavelka, Aytaç Kara, Hajradinovic, Varga, Carius
Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Falcao
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Galatasaray'da Muslera ve Emre Akbaba'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Saracchi ile Arda Turan'ın maç kadrosunda olması beklenmiyor.
Kasımpaşa'da ise Gilbert Koomson ile kart cezalısı Anıl Koç sahadaki yerini alamayacak.