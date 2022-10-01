Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı tek golle mağlup etti

Süper Lig'in 8.haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

Galibiyet golü Celina'dan

Karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Ev sahibi Kasımpaşa karşılaşmanın 57. dakikasında Kosovalı futbolcu Bersant Celina'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Erol Bulut tüm kozlarını oynadı

Golden sonra Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut beraberlik için tüm kozlarını sahaya sürdü ve toplamda 5 oyuncu değişikliği hakkını da kullandı. Ancak kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Kasımpaşa 3 puana tek golle ulaşmayı başardı.

Gaziantep FK 4 haftadır kazanamıyor

Alınan bu sonucun ardından Şenol Can yönetimindeki Kasımpaşa 12 puana yükseldi. Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK ise 11 puanda kaldı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Son 4 maçta galibiyet yüzü görmeyen Gaziantep FK da sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.