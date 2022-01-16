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Kasımpaşa, Giresunspor'u 2 golle mağlup etti
Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 16.01.2022 - 18:25
Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Giresunspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Ben Ouanes ve 64. dakikada penaltıdan Hadergjonaj kaydetti.
KASIMPAŞA 2 GOLLE KAZANDI
Giresunspor'da Pelupessy, 30. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Kasımpaşa, 21 puanla 16. sırada yer aldı. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Giresunspor ise 25 puanla 14. sırada yer buldu.
Kasımpaşa, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Giresunspor ise Trabzonspor deplasmanında galibiyet arayacak.