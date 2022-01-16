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    Kasımpaşa, Giresunspor'u 2 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 18:25
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    Kasımpaşa, Giresunspor'u 2 golle mağlup etti

    Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Giresunspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

    Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Ben Ouanes ve 64. dakikada penaltıdan Hadergjonaj kaydetti.

    Kasımpaşa, Giresunspor u 2 golle mağlup etti #1

    KASIMPAŞA 2 GOLLE KAZANDI

    Giresunspor'da Pelupessy, 30. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

    Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Kasımpaşa, 21 puanla 16. sırada yer aldı. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Giresunspor ise 25 puanla 14. sırada yer buldu.

    Kasımpaşa, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Giresunspor ise Trabzonspor deplasmanında galibiyet arayacak.

    Kasımpaşa, Giresunspor u 2 golle mağlup etti #2


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