Kasımpaşa, Hakan Keleş ile yollarını ayırdı

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Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 5-4'lük skorla mağlup etmeyi başaran Kasımpaşa'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Hakan Keleş ile yollar ayrıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Lacivert beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Keleş ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa, 25 puan ve averajla ligde 12. sırada yer alıyor.