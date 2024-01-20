Kasımpaşa, Hatayspor'u üç golle geçti

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Süper Lig'in 21. haftanın açılış mücadelesinde Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa ile Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0'lık skorla kazandı.
Mavi-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Claudio Winck, 79. dakikada Nuno da Costa ve 89. dakikada Mamadou Fall kaydetti.
Hatayspor, 9 maçtır kazanmıyor
2 maç sonra galibiyet alan Kasımpaşa, bu sonuçla birlikte puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Hatayspor ise 21 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Pendikspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.
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