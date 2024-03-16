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Kasımpaşa, hem atıyor hem de yiyor

Kasımpaşa, hem atıyor hem de yiyor Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Kasımpaşa'nın 29 haftalık bölümde gollü maçları dikkat çekiyor. Ligde 50 gol atan ve kalesinde 51 gol gören Kasımpaşa, en fazla gol atan ve en fazla gol yiyen 3. takımı konumunda yer alıyor.