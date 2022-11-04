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    Kasımpaşa ile Ankaragücü berabere kaldı

    Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
    • 04.11.2022 - 22:05
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 22:53
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    Kasımpaşa ile Ankaragücü berabere kaldı

    Süper Lig'in 13. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Ankaragücü ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

    İki takım 1'er puanın sahibi oldu

    Ev sahibi ekibin golünü 58. dakikada Fode Koita, Ankaragücü'nün golünü ise 85. dakikada Chatzigiovanis kaydetti. Kasımpaşalı oyuncu Fode Koita bu sezon Kasımpaşa formasıyla 2. maçında ilk golünü kaydetti.

    Şenol Can'ın öğrencileri ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Ankaragücü'nün ise ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi var.

    Kasımpaşa ile Ankaragücü berabere kaldı #1

    Ankaragücü Trabzonspor'u konuk edecek

    Bu sonucun ardından Kasımpaşa 15, Ankaragücü ise 12 puana yükseldi.

    Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Trabzonspor'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise gelecek haftayı bay geçecek.

    Kasımpaşa ile Ankaragücü berabere kaldı #2

    Kasımpaşa ile Ankaragücü berabere kaldı #3

    Kasımpaşa ile Ankaragücü berabere kaldı #4


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