Kasımpaşa ile Antalyaspor golsüz berabere kaldı Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

Çekişmeli geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki takım da hanesine 1 puan yazdırdı.

İLK YARI

16. dakikada Barak'ın pasında Aytaç Kara topla buluştu. Aytaç'ın ceza sahası önünden yaptığı plase vuruşta top yandan az farkla auta gitti.

45. dakikada Barak'ın ceza sahasında verdiği ara pasında Ben Ouanes, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ben Ouanes'in sert vuruşunda, kaleci Piric üstüne gelen topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARI

70. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ortasına iyi yükselen Da Costa'nın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

90+1. dakikada Hajradinovic, sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Arka direkteki Yasin Özcan'ın aşırtma vuruşunda, kaleci Piric son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Kasımpaşa: 0 - Antalyaspor: 0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Pakkan, Abdullah Bora Özkara, Serkan Olguncan

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 74 Espinoza), Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues (Dk. 32 Fall), Cafu (Dk. 74 Gökhan Gül), Barak (Dk. 59 Hajradinovic), Brekalo, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa

Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakip (Dk. 82 Soner Dikmen), Townsend (Dk. 82 Gaich), Larsson (Dk. 62 Van de Streek), Djenepo (Dk. 46 Petrusenko), Samudio

Kırmızı kart: Dk. 77 Brekalo (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 13 Veysel Sarı, Dk. 18 Erdal Rakip, Dk. 42 Djenepo, Dk. 72 Piric, Dk. 74 Kaluzinski, Dk. 87 Mert Yılmaz (Antalyaspor), Dk. 39 Opoku (Kasımpaşa)