Kasımpaşa ile Gaziantep FK yenişemedi

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Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Hakan Keleş'in çalıştırdığı Kasımpaşa ile Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan müsabakada kazanan çıkmadı.

İki takımın da birçok pozisyona girdiği maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

4 GOL VAR KAZANAN YOK

Kasımpaşa, 7. dakikada Nuno Da Costa ile öne geçti. Gaziantep FK, 9. dakikada David Okereke ile eşitliği buldu. Kasımpaşa, Da Costa'nın 41'de attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Gaziantep FK, 83. dakikada Halil Dervişoğlu'nun attığı golle 2-2'lik eşitliği buldu. Galatasaray'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, Gaziantep'teki ilk golünü attı.

GOL İPTAL EDİLDİ

Gaziantep FK'de Christopher Lungoyi, uzatma dakikalarında golü buldu ve 3-2 öne geçti. Lungoyi'nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

İLK YARIDA GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Gaziantep arasında oynanan maçta konuk ekibin bulduğu bir gol iptal edildi.

Karşılaşmanın 35. dakikasında gelişen Gaziantep FK atağında Lungoyi'nin çevirdiği topta Maxim topu ağlara gönderdi.

Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından top dışarı çıktığı gerekçesiyle Gaziantep FK'nin golünü iptal etti.

Gaziantepli oyuncular ve teknik direktör Selçuk İnan, bu pozisyonda hakeme itirazda bulundu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

PENALTI İPTAL EDİLDİ

Kasımpaşa'nın ise 50. dakikada kazandığı penaltı, pozisyonda topla oynayan Da Costa ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

2-2'lik sonucun ardından Kasımpaşa 21, Gaziantep FK 22 puana yükseldi.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.