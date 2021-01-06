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    Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin'i kiraladı

    Kasımpaşa, Anderlecht'in 28 yaşındaki İsveçli forveti Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 16:50
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    Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin'i kiraladı

    Kasımpaşa, Belçika temsilcisi Anderlecht'in İsveçli forvet oyuncusu Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı.

    SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

    Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Thelin'in sezon sonuna kadar transfer edildiği bildirildi.

    Thelin'in, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende, kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

    Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin i kiraladı #1

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