Kasımpaşa, İstanbulspor deplasmanında kazandı Kasımpaşa, Süper Lig'in 29. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta İstanbulspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla yendi.

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Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Osman Zeki Korkmaz'ın çalıştırdığı İstanbulspor ile Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Kasımpaşa, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla kazandı.

İstanbulspor, öne geçmesine rağmen yenildi

Lacivert-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 53. dakikada Nuno Da Costa, 71. dakikada ise Mortadha Ben Ouanes kaydetti.

İstanbulspor'un tek golü Florian Loshaj'dan geldi.

Kasımpaşa adına maçtaki iki golün de asistini yapan Haris Hajradinovic, yaptığı 13 asistle ligde krallığını sürdürdü.

Sami Uğurlu'nun öğrencileri ligde 3 maç sonra galibiyet aldı. İstanbulspor ise galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlayacak

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa puanını 43'e çıkardı. İstanbulspor ise 13 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk edecek. İstanbulspor ise Pendikspor'a konuk olacak.