Kasımpaşa kalecisi Gianniotis kendi kalesinden gol attı!

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kayserispor'u konuk etti.

Mücadelede futbolseverleri şaşkına çeviren ilginç bir gol kaydedildi.

Kasımpaşa'nın kalecisi Andreas Gianniotis kaleden kaleye gol attı.

KENDİ KALESİNDEN VURDU

Karşılaşmanın 66. dakikasında Kasımpaşa'nın kendi yarı alanından çıkmaya çalıştığı bir pozisyonda kaleci Andreas Gianniotis'in ceza sahasının hemen önünden uzaklaştırmak istediği top, rakip yarı alana kadar gitti.

Sekerek hız ve yükseklik kazanan top, Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit'in önde yakalandığı anda aşırtma bir vuruş gibi ağlarla buluştu.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

TOP AĞLARLA BULUŞTU

Bu golle birlikte Gianniotis, kaleden kaleye gol atan nadir kaleciler arasına adını yazdırırdı.

Hal böyle olunca Gianniotis karşılaşmaya da damga vurdu.

