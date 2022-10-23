Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek. İşte maçın detayları..

Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Kayserispor bugün kozlarını paylaşacak. Maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geldi.

Teknik direktör Şenol Can yönetimindeki Kasımpaşa Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 13 puan toplayarak 10. sırada yer alırken Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor 10 maçta 16 puan toplayarak ligde 8. sırada yer alıyor.

Üst sıralara tırmanmak isteyen iki takımın karşı karşıya geleceği mücadelenin detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte zorlu mücadelenin detayları..

Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman oynanacak?

Kasımpaşa - Kayserispor maçı bugün saat 14.30'da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.