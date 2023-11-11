Kasımpaşa - Kayserispor maçı nefesleri kesti! Tam 7 gol... Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti.

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Süper Lig'in 12. haftasında Kemal Özdeş'in ekibi Kasımpaşa ile Recep Uçar'ın yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele gol şölenine sahne olurken 7 golün atıldığı maçı konuk ekip Kayserispor 4-3 kazandı.

Kayserispor'un gollerini 12. dakikada Ali Karimi, 27. dakikada Sadık Çiftpınar kendi kalesine 44. dakikada Aylton Boa Morte ve 47. dakikada Mame Thiam kaydetti.

Ev sahibi Kasımpaşa'da ise goller 36. dakikada Mamadou Fall, 50. dakikada Nuno Da Costa ve 74. dakikada penaltıdan Aytaç Kara'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 22'ye yükseltirken, Kasımpaşa 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor sahasında Adana Demirspor'u ağırlarken, Kasımpaşa deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

Kayserispor'un galibiyet serisi

Ligde 22 puana ulaşarak üst sıralara tırmanmaya devam eden Kayserispor, ligdeki son 4 maçından 4 galibiyet çıkarmayı bildi. Kayseri ekibi bu süreçte Riezspor'u, Hatayspor'u ve Alanyaspor'u ve son olarak Kasımpaşa'yı mağlup etmiş oldu.