Kasımpaşa, Kayserispor'u 3 golle geçti

Süper Lig'de 23. hafta maçında Kasımpaşa, Kayserispor'u 3-1'lik skorla yendi ve galibiyet serisine devam etti.

Süper Lig ’in 23’üncü haftasında Kasımpaşa, evinde Yukatel Kayserispor’u ağırladı.

12’nci dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Orta alanda topla buluşan Gavranovic pasını sol kanatta Mustafa Pektemek’e çıkardı.

Pektemek ceza sahasına girmeden pasını tekrar Gavranovic’e çıkardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1.

14’üncü dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ahmet Emin Engin’in ortasında ceza sahası içinde Yasir Subaşı, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

36’ncı dakikada Kasımpaşa, Umut Bozok ile öne geçmeyi başardı. Sol kanatta topla buluşan Evren Eren Elmalı’nın uzun pasında savunmanın müdahale edemediği topu, ceza sahası içi sol çaprazda önünde bulan Hajradinovic, pasını bekletmeden Umut Bozok’a çıkardı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden plasesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

KASIMPAŞA NET SKORLA GALİBİYETİ ALDI

52’nci dakikada Kasımpaşa farkı 2’ye çıkardı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Umut Bozok’un pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ahmet Emin Engin, ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

81’inci dakikada Bertolacci ceza yayı üzerinde topla buluştu. Bu oyuncunun şutu savunmadan sekti ve üst direğe çarparak kornere gitti.

83’üncü dakikada Kasımpaşa’nın golü iptal edildi. Doğucan Haspolat’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mortadha’un şutunda top ağlarla buluştu. VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen Halil Umut Meler, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşma Kasımpaşa’nın 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Kasımpaşa bu galibiyetle son 5 maçını da kazanarak 15 puan topladı.