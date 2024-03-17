Kasımpaşa maçına Mauro Icardi damgası Galatasaraylı Icardi, Kasımpaşa maçında önce kendi ağlarını sarstı. Arjantinli yıldız, daha sonra rakip fileleri havalandırdı. 81'de penaltı kaçıran forvet oyuncusu, 83'te ise karşılaşmadaki ikinci golünü attı.

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Süper Lig’in 30’uncu haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa’yı 4-3 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 27’nci dakikada Mertens, 48 ve 83’üncü dakikalarda Icardi ile 90’ıncı dakikada Vinicius kaydetti.

Kasımpaşa’nın maçtaki golleri ise 34’üncü dakikada Icardi kendi kalesine, 57’nci dakikada Aytaç Kara ve 77’nci dakikada Da Costa’dan geldi.

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi ise bu müsabakada her aksiyonun içinde yer aldı ve her şeyi yaşadı.

Kendi kalesine gol attı, 2 kez ağları sarstı, bir de penaltı kaçırdı

Arjantinli yıldız, karşılaşmanın 34. dakikasında kendi ceza sahasında yaşanan pozisyonda şanssızlık yaşadı ve kendi ağlarını havalandırdı.

Icardi, 48. dakikada ise Dries Mertens'in ortasında rakip ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, Kasımpaşa karşısında 81. dakikada kazanılan penaltıda ise kaleci Andreas Gianniotis'i geçemedi.

Arjantinli yıldız, kaçırdığı penaltıdan iki dakika sonra ise bu kez maçtaki ikinci golünü attı.

"Kazanmaya devam edeceğiz"

Icardi maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız isim, sözlerine şöyle başladı:

Zor bir maçtı. Çok kuru bir sahaydı. Alıştık ve ikinci yarı kazanmaya çıktık. Gollerim için mutluyum, kazandığımız için mutluyum. Kazanmaya devam edeceğiz.

"Bu forma ile gollerime devam etmek bir onur"

Attığı 2 gole değinen Icardi, şunları dedi:

Bu forma ile gollerime devam etmek bir onur. Kazanmaya devam etmeliyiz. Arada dinleneceğiz.

"Türkiye'nin en iyi takımıyız"

Golcü isim, sözlerini şöyle noktaladı:

Türkiye'nin en iyi takımıyız. Geçen sene gösterdik şampiyon olarak. Uzun galibiyet serileri yakalıyoruz. Buna devam edersek, şampiyon olacağız.

Icardi'nin kendi kalesine attığı gol

Icardi'nin ilk golü

Icardi'nin kaçırdığı penaltı

Icardi'nin ikinci golü