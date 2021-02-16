Kasımpaşa maçının unutulmaz anı Florya'ya asılacak

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 89'da gelen penaltı golüyle yendiği karşılaşmada Marcao ve Onyekuru'nun penaltı noktasındaki kar ve çamuru eliyle temizlediğini gösteren fotoğraf, Florya'ya asılacak.

Galatasaray'ın evinde oynanan Kasımpaşa karşılaşması, yoğun kar yağışı nedeniyle oldukça zorlu şartlar altında oynanmıştı.

İki takımın da zeminin azizliğine uğradığı ve topu sürmekte zorlandığı karşılaşma, 89'da Mostafa Mohamed'in ayağından gelen penaltı golüyle 2-1 bitmiş ve sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşmıştı.

MARCAO VE ONYEKURU PENALTI NOKTASINI ELİYLE TEMİZLEDİ

Onyekuru'nun kaleci Ertuğrul'un müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Erkan Özdamar, penaltıya hükmetmişti.

Penaltı noktasının çamurlu olması nedeniyle iyi bir penaltı atışı yapamayacak olan takım arkadaşına yardım eden Henry Onyekuru ve Marcao'nun fotoğrafı ise günün en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

Sarı-kırmızılı iki futbolcu penaltı noktasındaki çamurları, karları kendileri temizledi ve Mohamed de golü atarak galibiyeti getirdi. İki oyuncunun penaltı noktasını temizleme karesi, Galatasaray’da ‘kazanma hırsı, takım ruhu ve mücadeleden vazgeçmeme’ konu başlığı altında çok beğenildi.

O AN FLORYA'DA ÖLÜMSÜZLEŞECEK

Süper Lig’de 23. şampiyonluk hedefi ile yoluna devam eden ve liderliğini sürdüren Galatasaray Kulübü’nde, o karenin de unutulmaması ve tüm takıma geride kalan 16 haftada ışık olması adına, anın ölümsüzleştirilmesi kararı alındı.

Bu nedenle, Kasımpaşa karşılaşmasının 89. dakikasında maça damga vuran Marcao ile Onyekuru’nun çamurları temizlediği o kare, Florya’daki yerini alacak.

Takım ruhu, kazanma hırsı, temiz mücadele konu başlıkları altında Galatasaray takımının emeğini, haklı galibiyetini anlattığının belirtildiği fotoğrafın, Florya Metin Oktay Tesisleri’ne asılacağı öğrenildi.