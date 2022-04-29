Kasımpaşa – Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa – Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 35.haftasında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Peki Kasımpaşa –Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam edecek ve bu kapsamda Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

4. sıradaki Başakşehir teknik direktör Emre Belözoğlu sayesinde oldukça iyi bir forma kavuştu ve başarılı sonuçlarıyla dikkati çekti.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Aykut Kocaman'ın yerine Başakşehir'e gelen Emre, takımını daha üstlere çıkarmanın hesabını yapıyor.

11. sırada yer alan Kasımpaşa ise bir dönem iyi giderken bir dönem inişli-çıkışlı bir grafik sergiliyor.

Bu iki İstanbul takımının karşılaşmasını kaçırmak istemeyenler, zaman ve saat bilgisi için araştırma yapmaya başladı.

Peki, Kasımpaşa – Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Kasımpaşa – Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35.haftasındaki Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçı 30 Nisan 2022 Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını ise İbrahim Bozbey ve Cemil Tunç yapacak.Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.