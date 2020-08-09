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Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile anlaştı
Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı.
- Haber Merkezi
- 09.08.2020 - 13:30
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu.
Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Hatayspor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı.
Hatayspor'un sürpriz bir şekilde görevine son verdiği Mehmet Altıparmak, yeni sezonda Kasımpaşa ile Süper Lig'de yoluna devam edecek.