Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile anlaştı

Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile anlaştı

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Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Hatayspor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı.

Hatayspor'un sürpriz bir şekilde görevine son verdiği Mehmet Altıparmak, yeni sezonda Kasımpaşa ile Süper Lig'de yoluna devam edecek.