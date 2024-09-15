Kasımpaşa: Oyun olarak kaybetmedik

İHA

Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa konuk ettiği Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, değerlendirmelerde bulundu.

"OYUN OLARAK KAYBETMEDİK"

Kanbak, şu şekilde konuştu:

Bugün bizim için güzel bir maç oldu. Maçtan önce konuştuğumuzda bugün oyuna ortak olmak istediğimizi, izleyenlere seyir zevki yüksek maçlar oynamak istediğimizden bahsetmiştik. Skor olarak 2-0 mağlup bir Kasımpaşa fakat oyun olarak sanırım bu sezon Fenerbahçe'ye karşı bundan sonra da kalan sürede oyun üstünlüğünü kuran, rakibine göre iki kat fazla pozisyona giren takımdık. Rakibine şut attırmayan biziz. Sonrasında da çok fazla olacağını sanmıyorum. Ben de Jose Mourinho gibi düşünüyorum. Daha iyi bir Fenerbahçe olmalıydı. Sevindirici olan Fenerbahçe'ye karşı hücum etkinliğimizi göstermemiz. Daha iyi final pasları, daha iyi bitirişler yapsak çok farklı skordan bahsedebilirdik. Maximin'in top taşıması, sonrasında penaltı, tartışmasız penaltıydı. İlk golde savunmada bireysel hatamızla kalemizde golü gördük. Bugün 36 kere Fenerbahçe rakip sahaya girmiş olsaydı hücum kalitesinden, bahsedilirdi. Kasımpaşa yapınca çok fazla konuşulmuyor. Skor olarak kaybetsek de oyun olarak kaybetmedik. Oyun kültürü bizim için çok değerli. Kaldığımız yerden kazanarak yola devam edeceğiz. İhtiyacımız olan şey bu.