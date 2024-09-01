Kasımpaşa, Rize'de ilk galibiyetini aldı Rizespor'a konuk olan Kasımpaşa, bu sezonki ilk galibiyetini 1-0'lık skorla aldı.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 4. haftasında Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 6. dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti.

KASIMPAŞA İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini aldı ve ve puanını 5'e yükseltti.

İlhan Palut'un başında olduğu Rizespor, Fenerbahçe maçının ardından Kasımpaşa'ya da kaybederek 4 puanda kaldı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Rizespor, Galatasaray'a konuk olacak. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Fall'ın pasında arka direkte topu kontrol eden Ouanes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

10. dakikada Hojer'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Michev'in kafa şutunda penaltı noktasına topla buluşan Mosci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonucu gol geçersiz sayıldı.

30. dakikada Minchev'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Sowe'un kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.

35. dakikada Kasımpaşa savunmanın ceza sahasında uzaklaştıramadığı topla buluşan Akintola'nın şutu kaleci Gianniotis'den sekerek kale sahasında Sowe'un önünde kaldı. Sowe'un vuruşunda top ağlara gitmesine rağmen VAR incelemesi sonucu gol geçersiz sayıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

72. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa kafayla vuran Ouanes'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonucu gol geçersiz sayıldı.

81. dakikada sol kanattan Akintola'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte gelişine vuran Zeqiri'nin şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

90+7. dakikada Muhammet Taha Şahin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa Sowe'un kafa şutunu kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Oyun alanına geri dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşma, konuk ekip Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.