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    Kasımpaşa, Rizespor'u mağlup etti

    Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Kasımpaşa ile ile Ç. Rizespor'un mücadelesinde kazanan 2-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 20:32
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    Kasımpaşa, Rizespor'u mağlup etti

    Süper Lig'de 32. hafta maçında Kasımpaşa ile Ç. Rizespor karşı karşıya geldi.

    Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan Kasımpaşa oldu.

    Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Haris Hajradinovic ve 78. dakikada Anıl Koç kaydetti.

    Ev sahibi Kasımpaşa'da Mame Thiam, 90. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
    Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 39'a yükseltti. Çaykur Rizespor 31 puanda kaldı.

    Süper Lig'de 19 Temmuz Pazar günü Kasımpaşa, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

    Kasımpaşa, Rizespor'u mağlup etti #1

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