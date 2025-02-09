Kasımpaşa, Rizespor'u üç golle geçti

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Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Kasımpaşa oldu.

KASIMPAŞA, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Kasımpaşa'nın ilk golünü 26. dakikada Kevin Rodrigues kaydetti.

30. dakikada ise Rizespor'da Rachid Ghezzal'ın kullandığı korneri Kasımpaşa kalecisi Sinan Bolat, kendi ağlarına gönderdi.

45+8. dakikada Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

KASIMPAŞA, SAHASINDA 3 PUANI ALDI

Dakikalar 57'yi gösterirken Kasımpaşa'da Nuno da Costa, farkı 2'ye çıkartan golü attı. 80. dakikada Rizesporlu Ali Sowe, Kasımpaşa ağlarını havalandırdı ve fark yeniden 1'e indi.

Başka gol sesi çıkmayan mücadele, Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

BURAK YILMAZ, 2'DE 2 YAPTI

Geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u 5-3 yenen Kasımpaşa, bu sonuçla birlikte Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı iki lig maçını da kazanmış oldu.

KASIMPAŞA, İLK MAÇI DA KAZANMIŞTI

31 puana ulaşan Kasımpaşa, 8. sıraya yerleşti. 27 puanda kalan Rizespor ise 10. sırada konumlandı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı da Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.

İKİ TAKIMI DA ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Rizespor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

RİZESPOR'DA G.SARAY ÖNCESİ 2 İSİM CEZALI

Rizespor'da 2 futbolcu cezalı duruma düştü.

Varesanovic, karşılaşmanın 23. dakikasında orta alanda rakibi Mortadha Ben Ouanes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Samet ise 64. dakikada hakeme itirazları sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.

Bu sezon 4. sarı kartlarını gören iki futbolcu da, Rizespor'un Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edeceği maçta cezalı duruma düştü.

BURAK YILMAZ, FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılma da maçın 38. dakikasında kırmızı kart gördü.

Burak Yılmaz, 38. dakikada oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Kasımpaşa, ligde bir sonraki haftada Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Burak Yılmaz, bu maçta takımın başında yer alamayacak.

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KASIMPAŞA'NIN İLK GOLÜ

RİZESPOR'UN İLK GOLÜ

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)