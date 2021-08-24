Kasımpaşa, Ryan Donk'u transfer etti

Kasımpaşa, Ryan Donk'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ryan Donk'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Henk Donk'un yeni adresi belli oldu.

Hollandalı futbolcu, Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Donk, 5 sezon aradan sonra yeniden eski takımına dönmüş oldu.

GALATASARAY'DAN VEDA

Galatasaray da Ryan Donk için bir veda mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz."