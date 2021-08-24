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Kasımpaşa, Ryan Donk'u transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ryan Donk'u kadrosuna kattığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 15:15
- Güncelleme : 24.08.2021 - 16:01
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Henk Donk'un yeni adresi belli oldu.
Hollandalı futbolcu, Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Donk, 5 sezon aradan sonra yeniden eski takımına dönmüş oldu.
GALATASARAY'DAN VEDA
Galatasaray da Ryan Donk için bir veda mesajı yayınladı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz."