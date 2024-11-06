Kasımpaşa, Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı

Haber Merkezi
Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden Kasımpaşa'da, sürpriz bir ayrılık yaşandı.
İstanbul ekibinde Sami Uğurlu dönemi resmen sona erdi.
Lacivert-beyazlılar, 46 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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