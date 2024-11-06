Kasımpaşa, Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı

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Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden Kasımpaşa'da, sürpriz bir ayrılık yaşandı.

İstanbul ekibinde Sami Uğurlu dönemi resmen sona erdi.

Lacivert-beyazlılar, 46 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi: