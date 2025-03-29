Kasımpaşa, Samsunspor'u yendi

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Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor ile Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan Kasımpaşa oldu.

Konuk takım, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

KASIMAPAŞA, İKİ GOLLE GÜLDÜ

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Mamadou Fall ve 80. dakikada Nuno Da Costa attı.

SAMSUNSPOR, ÜÇ MAÇ SONRA YENİLDİ

Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti. Thomas Reis'in ekibi Samsunspor ise ligde üç maç sonra mağlubiyet yaşadı.

SAMSUNSPOR, 51 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde 38 puana yükseldi. Samsunspor, 51 puanda kaldı.

KASIMPAŞA, BEŞİKTAŞ'I KONUK EDECEK

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.