Kasımpaşa, Selmani ile masada

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Kasımpaşa, hücum hattını güçlendirmek için bir oyuncu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yusuf Barasi ve Kubilay Kanatsızkuş’un ardından forvet hattına yabancı bir takviye yapmayı planlayan mavi-beyazlılar, Romanya ekibi FC Dinamo’nun formasını giyen 28 yaşındaki Kosovalı santrfor Astrit Selmani ile ilgileniyor.

36 MAÇTA 14 GOL, 7 ASİST

Geçtiğimiz sezon Romanya Süper Ligi’nde 36 maçta 14 gol atıp 7 asist yapan Selmani’nin transferinin önümüzdeki günlerde resmen duyurulması bekleniyor. İstanbul temsilcisi, hücum gücünü artırma hedefiyle bu önemli adımı atmaya hazırlanıyor.