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    Kasımpaşa Şenol Can'la 1 yıllık sözleşme imzaladı

    Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'ın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 15:51
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    Kasımpaşa Şenol Can'la 1 yıllık sözleşme imzaladı

    Kasımpaşa yeni sezon için hazırlıklarını yapmaya başladı.

    İstanbul kulübü, teknik direktör Şenol Can ile yeni sezon için anlaşma sağladı.

    1 YILLIĞINA ANLAŞILDI

    Kasımpaşa’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Şenol Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

    Genç teknik adam, takıma mart ayında Fuat Çapa'nın yerine gelmişti.

    Kasımpaşa Şenol Can la 1 yıllık sözleşme imzaladı #1

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