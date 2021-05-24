- Haberler
- Futbol Haberleri
- Kasımpaşa Şenol Can'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Kasımpaşa Şenol Can'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'ın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.
- Haber Merkezi
- 24.05.2021 - 15:28
- Güncelleme : 24.05.2021 - 15:51
Kasımpaşa yeni sezon için hazırlıklarını yapmaya başladı.
İstanbul kulübü, teknik direktör Şenol Can ile yeni sezon için anlaşma sağladı.
1 YILLIĞINA ANLAŞILDI
Kasımpaşa’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Şenol Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Genç teknik adam, takıma mart ayında Fuat Çapa'nın yerine gelmişti.