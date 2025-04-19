Kasımpaşa, Sivasspor'u üç golle geçti

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa ile Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla ev sahibi takım Kasımpaşa oldu.
KASIMPAŞA 3 GOLLE KAZANDI
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Can Keleş, 34. dakikada Mamadou Fall ve 90+9. dakikada penaltıdan Aytaç Kara attı.
SİVASSPOR'UN BİR GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Sivasspor'da Rey Manaj, 42. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Penaltı sonrası dönen topu ağlara gönderen Uğur Çiftçi'nin golü, VAR incelemesi sonrası ceza sahası için erken girdiği için iptal edildi.
Sivasspor'un tek golü 84. dakikada Fode Koita'dan geldi.
KASIMPAŞA EVİNDE YENİLMİYOR
Evinde oynadığı son 8 lig maçını kaybetmeyen ve 5. galibiyetini elde eden Kasımpaşa, puanını 42'ye çıkarttı.
SİVASSPOR, İSTANBUL TAKIMLARINI YENEMİYOR
İstanbul takımlarıyla oynadığı son 11 maçı kazanamayan ve 10. yenilgisini alan Sivasspor, 31 puanla küme düşme hattında kaldı.
KASIMPAŞA, TRABZONSPOR'U KONUK EDECEK
Kasımpaşa, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
PUAN DURUMU
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