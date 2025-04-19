Kasımpaşa, Sivasspor'u üç golle geçti

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Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa ile Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla ev sahibi takım Kasımpaşa oldu.

KASIMPAŞA 3 GOLLE KAZANDI

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Can Keleş, 34. dakikada Mamadou Fall ve 90+9. dakikada penaltıdan Aytaç Kara attı.

SİVASSPOR'UN BİR GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Sivasspor'da Rey Manaj, 42. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Penaltı sonrası dönen topu ağlara gönderen Uğur Çiftçi'nin golü, VAR incelemesi sonrası ceza sahası için erken girdiği için iptal edildi.

Sivasspor'un tek golü 84. dakikada Fode Koita'dan geldi.

KASIMPAŞA EVİNDE YENİLMİYOR

Evinde oynadığı son 8 lig maçını kaybetmeyen ve 5. galibiyetini elde eden Kasımpaşa, puanını 42'ye çıkarttı.

SİVASSPOR, İSTANBUL TAKIMLARINI YENEMİYOR

İstanbul takımlarıyla oynadığı son 11 maçı kazanamayan ve 10. yenilgisini alan Sivasspor, 31 puanla küme düşme hattında kaldı.

KASIMPAŞA, TRABZONSPOR'U KONUK EDECEK

Kasımpaşa, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

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