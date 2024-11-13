Kasımpaşa, teknik direktörlüğe Hakan Keleş'i getirdi

Süper Lig'de 12 hafta sonunda topladığı 14 puanla 9. sırada bulunan Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde Sami Uğurlu ile yollarını ayıran İstanbul temsilcisinde Hakan Keleş dönemi başladı.

Lacivert-beyazlılar, 52. yaşındaki çalıştırıcıyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

"HAKAN KELEŞ İLE ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır.



Teknik Direktörümüz Hakan Keleş’e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.