Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"SAHADA 2 PUAN KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Sütlü, şu ifadeleri kullandı:

Bugün sahada 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Bütün hafta planlarımızı sayısal eşitlikte galibiyet üzerine yapmıştık. İki haftadır formasyon değişikliği yaparak sahaya çıkan rakibimize karşı planlarımızı yerine getirdik. Fakat 10 kişi kalan rakibe karşı oyunu tutmakta zayıf kaldık. Üzgünüz. Eksik de kalsalar büyük bir takıma karşı oynuyorsunuz. Paulista’nın arkasına atılan uzun paslarla sonuçlara da gittik. Kanatlardan Can ve Ben Ouanes ile istediklerimizi yapmaya çalıştık. Bulduğumuz pozisyonları atamadığınız zaman da sonucu değiştiremiyorsunuz. Bugün sahada 2 puan bıraktık. Oyuncularımıza verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum.