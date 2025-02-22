Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü: İki gol faulle kesilen gollerdi

İHA

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, mücadeleyi değerlendirdi.

"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ OYUNLA KARŞILAŞTIK"

Sütlü, Antalyaspor'un oyun tarzını analiz ettiklerini ve sahada bekledikleri oyunla karşılaştıklarını ifade ederek, şunları dedi:

Aslında bu hafta Antalyaspor'dan beklediğimiz o analizler sonucu karşılaşılacağını düşündüğümüz oyunla karşılaştık. Üçüncü bölgeye atılan yüksek toplar, ikili mücadele ve ikinci toplarla sonuca gitme isteği Antalyaspor'un oyun planıydı. Bunlara da hazırlandık. İkinci toplarla alakalı planlarımızı da yaptık. Ancak Antalyasporlu oyuncuların daha erken reaksiyon göstermesi topa sahip olmalarını sağladı ve sonuca gitmelerine yardımcı oldu.

"1-0 YERİNE 2-0'LA GİTMEK BÜYÜK FARKA NEDEN OLDU"

Oyunun oynanma süresinin düşük kaldığına dikkat çeken Serhat Sütlü, şu şekilde konuştu:

Topun dışarıda olduğu süreler ve oyunun durduğu anlar nedeniyle ilk yarıyı iki dakikalık uzatma ile tamamladık. 1-0 yerine 2-0 soyunma odasına gitmek büyük farka neden oldu.

"TEKRAR İNCELEYECEĞİZ"

Hakem kararlarına da değinen Sütlü, şu ifadeleri kullandı:

Üç tane dönen sonucumuz var. İlki Winck'in pozisyonu ofsayttı ve doğru bir karardı. Tebrik ediyorum. Ama sonraki iki gol faulle kesilen gollerdi. Bizce doğru değil. Tekrar baktık ve tekrar inceleyeceğiz.

"İLK YARIDA BEKLEDİĞİMİZ YÜKSEK TOPLAR GELDİ"

Eksik noktaları analiz ederek bir sonraki maça hazırlanacaklarını belirten Sütlü, şunları dedi: