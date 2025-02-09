Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü: Planlarımız hep galibiyet üzerine

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, güzel bir müsabaka olduğunu düşündüklerini söyledi.

"UMARIM HERKES KEYİF ALMIŞTIR"

Galibiyet üzerine plan yaptıklarının altını çizen Sütlü, şu ifadeleri kullandı:

Planlarımız daha önceden olduğu gibi hep galibiyet üzerine. 2 maçlık galibiyet serisini 3 maça, 4 maça, 5 maça taşımak niyetindeyiz. Gol yeme psikolojisinin bu hafta da devam ettiğini gördük. Bu konuyla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Burak hocayla başlayan süreçte oyun hakimiyetini eline alan Kasımpaşa izlettirmekti niyetimiz. Baktığımız zaman oyunun inisiyatif haklarını genelde rakip tarafından kullanan bir yönetimle karşı karşıya kaldık. Önemli değil. Hakemlerimiz bizim için çok önemli, Türk futbolu için çok önemli. Biz desteğimize devam edeceğiz. Oyunun daha çok konuşulduğu bir müsabaka olmasını bekliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Umarım herkes keyif almıştır.