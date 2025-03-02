Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü'den penaltı açıklaması

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Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 sona erdi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"VAR'A ÇAĞRILMADI"

Mücadeleyi değerlendiren Sütlü, şunları dedi:

Türkiye'nin namağlup takımına karşı oynadık. Planlarımızı bu seriyi bozmak için yaptık. Galatasaray ile oynayınca... İki tane penaltı var, verilmedi. Bir tanesinde VAR'a çağrılmadı.

"2 PUAN KAÇIRDIK"

"Burak Hoca, Türk hakemlerinin arkasında durdu ama bu ligde Kasımpaşa da var." diyen Serhat Sütlü, şu ifadeleri kullandı:

Belli başlı iki güç takım hariç, bir sürü takım var. Emek harcayanlar var, bunları da korumak lazım. Üzgünüz diyemiyorum, Galatasaray'dan 1 puan aldık ama 2 puan da kaçırdık.

"YASİN ÖZCAN'IN KASIĞINDA SIKINTI OLDU"

Yasin Özcan'ın oyundan çıkmasıyla ilgili olarak Serhat Sütlü, şu sözleri sarf etti:

Yasin Özcan'ın kasığında sıkıntı oldu, ondan çıktı. Sarı kartla alakası yok, kendi işaret etti. Bazı hamlelerde ayağındaki sıkıntıdan dolayı geç kalmış olabilir.

"GALATASARAY'A BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, şu şekilde konuştu: