Kasımpaşa TFF'nin harcama limitlerine tepki gösterdi

TFF'nin bugün duyurduğu harcama limitlerine Kasımpaşa'dan sert tepki geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin transfer planlarını oluşturmak için beklediği harcama limitlerini duyurdu.

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün duyurduğu 'harcama limitleri'ne tepki gösterdi.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında "Gerekirse ligden çekiliriz" ifadeleri yer aldı. Kasımpaşa'nın açıklaması şöyle:

"Teknik adam, futbolcu ve kulüp personeli olmak üzere hiçbir kişiye ya da kuruma borcu olmayan kulübümüze öngörülen harcama limitini anlamak ve kabul etmek mümkün değildir.

Türk futbolu köşeli kurallarla yönetilmez. Karar vericiler kulüplerin yaşaması için gerçekçi karar almak zorundadır.

Futbolla ilgili kararları bankacıların değil futbolu bilenlerin alması gerekir. Bu karar, kulüpleri daha da zor duruma sokar.

Kasımpaşa Kulübü, dernek değil bir anonim şirkettir. Sermaye artırımına gitmiş, yöneticileri sorumluluk almıştır. Gelir fazlasını neden kullanamayacağımıza dair bir açıklama yapılmamıştır.





"ALINAN BU KARAR EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRIDIR"

Alınan bu karar eşitlik ilkesine aykırıdır. Haklı taleplerimiz dikkate alınmalıdır. Yeni bir kaos ortamına sürüklenen Türk futbolunun paydaşları, kararın bir kez daha gözden geçirilmesini bekliyor. Bu gidişat, futbol gerçeği ile bağdaşmaz.

Türk futbolu, üstenci bir tavırla yönetilemez.

Türk futbolu, 'Böyle yönetiyorum' anlayışına mahkum edilemez.

Türk futbolunda kulüpleri dinlemeden yönetme dönemi sona ermelidir.

Türk futbolunda maddi bütün sorumluluklarını üstlenmiş, ülke futbolu için istikbal vadeden kulüp şirketlerin, borçları olmamasına rağmen haksız rekabete mahkum edilmesini kabul edemeyiz.

Gerçeklerden uzak, işi, aşı, umudu ve hayatı futbol olmayan kurul üyeleri futboldan ellerini çekmeli ve kendi işlerine dönerek futbolun yönetimini, sevdası futbol olanlara devretmelidir.

Kulüpler Birliği'nin süreçlerde aktif rolü kesinlikle kabul edilmelidir.

GELECEK SEZON LİGLERE DEVAM ETMEME DÜŞÜNCESİ YÖNETİM KURULUNUN GÜNDEMİNDE

Kasımpaşa Kulübü, futbolun limit tahsis anlayışının acilen değişmesi, aksi durumda önümüzdeki sezon liglere devam etmeme düşüncesini yönetim kurulu gündemine alacağının bilinmesini istemektedir.

Türk futbol kamuoyuna saygıyla duyurulur"





TFF'NİN AÇIKLADIĞI RAKAMLARA GÖRE SIRALAMA

Bu rakamlara göre en çok harcama limitine sahip olan takım, 429 milyon 42 bin 297 TL ile Galatasaray oldu.

Listede 2. sırada 259 milyon 217 bin 149 TL ile Beşiktaş, 3. sırada 154 milyon 411 bin 381 TL ile Fenerbahçe yer aldı.

HARCAMA LİMİTİ AŞILIRSA HANGİ CEZALAR UYGULANACAK?

Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar,

Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması,

Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı,

Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması,

Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması,

Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.