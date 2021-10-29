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- Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 29.10.2021 - 15:09
- Güncelleme : 29.10.2021 - 15:10
Süper Lig'in ilk 10 haftası oynanan derbiler, hakem hataları, istifalar ve yeni gelen teknik direktörlerle geride kaldı.
Oldukça renkli anlara ve heyecanlı karşılaşmalara ev sahipliği yapan Süper Lig, 11. haftanın perdesini açıyor.
11. hafta mücadelesinde ligin 19. sırasında olan Kasımpaşa, 13. sırada yer alan Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.
Yeni gelen teknik direktörle 10. haftaya başlayacak olan İstanbul ekibi, bu karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.
Yeni Malatyaspor ise bu karşılaşmadan 3 puan çıkarıp, üst sıralara biraz daha yaklaşmanın hesabını yapıyor.
Bu heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Futbolseverler, "Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak.
Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.
KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.