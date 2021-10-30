Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'u Sadiku ve Umut Bozok'un golleriyle 2-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.





2 GOLLÜ GALİBİYET

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Sadiku ve 73. dakikada Umut Bozok kaydetti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, 8 maç aradan sonra galibiyet aldı ve 9 puanla 16. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi son bulan Yeni Malatyaspor ise 12 puanla 13. sırada yer buldu.

Kasımpaşa, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.









HAKAN KUTLU GELİR GELMEZ 3 PUANI ALDI

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Hakan Kutlu, takımı başında çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

SUMUDICA İLK KEZ YENİLDİ

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, takımının başında çıktığı 3. maçında ilk mağlubiyetini aldı. Rumen teknik adam daha önce çıktığı 2 maçtan galibiyetle ayrılmıştı.



