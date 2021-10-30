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    Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti

    Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'u Sadiku ve Umut Bozok'un golleriyle 2-0 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 16:28
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    Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti

    Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor u 2-0 mağlup etti #1

    2 GOLLÜ GALİBİYET

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Sadiku ve 73. dakikada Umut Bozok kaydetti.

    Bu sonucun ardından Kasımpaşa, 8 maç aradan sonra galibiyet aldı ve 9 puanla 16. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi son bulan Yeni Malatyaspor ise 12 puanla 13. sırada yer buldu.

    Kasımpaşa, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

    Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor u 2-0 mağlup etti #2

    Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor u 2-0 mağlup etti #3

    HAKAN KUTLU GELİR GELMEZ 3 PUANI ALDI

    Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Hakan Kutlu, takımı başında çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

    SUMUDICA İLK KEZ YENİLDİ

    Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, takımının başında çıktığı 3. maçında ilk mağlubiyetini aldı. Rumen teknik adam daha önce çıktığı 2 maçtan galibiyetle ayrılmıştı.

    Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor u 2-0 mağlup etti #4

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