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- Kasımpaşa yöneticisi Hilmi Öksüz koronavirüse yakalandı
Kasımpaşa yöneticisi Hilmi Öksüz koronavirüse yakalandı
Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün koronavirüse testi pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 31.12.2020 - 15:11
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ardından spor dünyasından bir isim daha koronavirüse yakalandı.
Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün test sonuçları pozitif çıktı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz'e uygulanan Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlanılmıştır. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz başkan vekilimiz Sayın Hasan Hilmi Öksüz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.