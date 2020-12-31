Kasımpaşa yöneticisi Hilmi Öksüz koronavirüse yakalandı

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün koronavirüse testi pozitif çıktı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ardından spor dünyasından bir isim daha koronavirüse yakalandı.

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün test sonuçları pozitif çıktı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz'e uygulanan Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlanılmıştır. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz başkan vekilimiz Sayın Hasan Hilmi Öksüz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.