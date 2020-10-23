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- Kasımpaşa'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
Kasımpaşa'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
İstanbul ekibi Kasımpaşa yaptığı açıklamayla iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 23.10.2020 - 16:25
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.
2 FUTBOLCUDA POZİTİF VAKA
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp destek ekibine yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 2 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Test sonucu pozitif çıkan oyuncuların ilgili protokoller doğrultusunda izolasyon süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.