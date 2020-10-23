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    Kasımpaşa'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

    İstanbul ekibi Kasımpaşa yaptığı açıklamayla iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 16:25
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    Kasımpaşa'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

    2 FUTBOLCUDA POZİTİF VAKA

    İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp destek ekibine yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 2 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

    Test sonucu pozitif çıkan oyuncuların ilgili protokoller doğrultusunda izolasyon süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.

    Kasımpaşa da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı #1

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