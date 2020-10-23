Kasımpaşa'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

İstanbul ekibi Kasımpaşa yaptığı açıklamayla iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

2 FUTBOLCUDA POZİTİF VAKA

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp destek ekibine yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 2 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncuların ilgili protokoller doğrultusunda izolasyon süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.



