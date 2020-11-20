Dolar
7.6413
1.2106%
Euro
9.0708
1.0978%
Altın
1877.81
0.5908%
Borsa
1323.72
0.8149%
G. Altın
460.706
1.693%
Bitcoin
139191.46
2.0563%
EXEN Coin
12.34
0.16%
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Kasımpaşa'da 7 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Pazar günü Konyaspor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların izolasyona alındığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 16:02
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 16:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kasımpaşa'da 7 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 7 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    "KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI"

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin uygladığımız Covid-19 PCR testlerinin neticesinde, beş oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Ayrıca milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kampında bulunmuş iki oyuncumuz olmak üzere toplam yedi oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

    Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü 16:00'da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

    Kasımpaşa da 7 futbolcu koronavirüse yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir