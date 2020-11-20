Kasımpaşa'da 7 futbolcu koronavirüse yakalandı

Pazar günü Konyaspor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların izolasyona alındığı duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 7 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin uygladığımız Covid-19 PCR testlerinin neticesinde, beş oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Ayrıca milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kampında bulunmuş iki oyuncumuz olmak üzere toplam yedi oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.



Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü 16:00'da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.