Kasımpaşa’da Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı

Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi...

Lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig’in 14. haftasında Başakşehir’e 3-1 mağlup olduktan sonra teknik direktör değişimine gitme kararı aldı.

Yönetim, kısa sürede temas kurduğu Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vararak, teknik adamı yeniden Süper Lig’e döndürdü.

İMZA TÖRENİ YAPILDI

Kasımpaşa Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Belözoğlu ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüp Başkanı Halil İbrahim Akyıldız’ın da katıldığı imza töreninde Belözoğlu, kendisini Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız’ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.