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    Kasımpaşa'da Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif

    Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2020 - 17:06
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 17:17
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    Kasımpaşa'da Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif

    Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurdu.

    KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI

    Paşa, son olarak 11 Aralık Cuma günü evinde Denizlispor ile karşı karşıya gelmişti.

    Kasımpaşa 13. haftada deplasmanda Malatyaspor'a konuk olacak, 14. haftada ise evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bu maçlarda karantinada olacak olan Fuat Çapa'nın takımın başında olması beklenmiyor.

    Kasımpaşa da Fuat Çapa nın koronavirüs testi pozitif #1

    KASIMPAŞA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

    Kasımpaşa da Fuat Çapa nın koronavirüs testi pozitif #2

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