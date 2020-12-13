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- Kasımpaşa'da Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif
Kasımpaşa'da Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif
Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 13.12.2020 - 17:06
- Güncelleme : 13.12.2020 - 17:17
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurdu.
KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI
Paşa, son olarak 11 Aralık Cuma günü evinde Denizlispor ile karşı karşıya gelmişti.
Kasımpaşa 13. haftada deplasmanda Malatyaspor'a konuk olacak, 14. haftada ise evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bu maçlarda karantinada olacak olan Fuat Çapa'nın takımın başında olması beklenmiyor.