Kasımpaşa'da Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif

Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurdu.

KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI

Paşa, son olarak 11 Aralık Cuma günü evinde Denizlispor ile karşı karşıya gelmişti.



Kasımpaşa 13. haftada deplasmanda Malatyaspor'a konuk olacak, 14. haftada ise evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bu maçlarda karantinada olacak olan Fuat Çapa'nın takımın başında olması beklenmiyor.

KASIMPAŞA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA



