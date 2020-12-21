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    Kasımpaşa'da Gerard Gohou kadro dışı bırakıldı

    Kasımpaşa Kulübü, Bı Goua Gerard Gohou'nun kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Oyuncunun neden böyle bir ceza aldığı ise açıklanmadı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 14:33
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    Kasımpaşa'da Gerard Gohou kadro dışı bırakıldı

    Süper Lig'de 10. sırada yer alan Kasımpaşa'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

    İstanbul ekibinde Fildişi Sahilli futbolcu Bi Goua Gerard Gohou kadro dışı bırakıldı.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Oyuncularımızdan Bi Goua Gerard Gohou kadro dışı bırakılmıştı."

    Kasımpaşa da Gerard Gohou kadro dışı bırakıldı #1

    Kasımpaşa da Gerard Gohou kadro dışı bırakıldı #2

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