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Kasımpaşa'da Gerard Gohou kadro dışı bırakıldı

Kasımpaşa'da Gerard Gohou kadro dışı bırakıldı

Kasımpaşa Kulübü, Bı Goua Gerard Gohou'nun kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Oyuncunun neden böyle bir ceza aldığı ise açıklanmadı.