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- Kasımpaşa'da Gerard Gohou kadro dışı bırakıldı
Kasımpaşa'da Gerard Gohou kadro dışı bırakıldı
Kasımpaşa Kulübü, Bı Goua Gerard Gohou'nun kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Oyuncunun neden böyle bir ceza aldığı ise açıklanmadı.
- Haber Merkezi
- 21.12.2020 - 14:33
Süper Lig'de 10. sırada yer alan Kasımpaşa'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
İstanbul ekibinde Fildişi Sahilli futbolcu Bi Goua Gerard Gohou kadro dışı bırakıldı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Oyuncularımızdan Bi Goua Gerard Gohou kadro dışı bırakılmıştı."