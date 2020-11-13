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    Kasımpaşa'da İrfan Buz dönemi

    Kasımpaşa'da İrfan Buz dönemi

    Kasımpaşa'da bir süredir boş olan teknik direktörlük koltuğuna en son Bursaspor'u çalıştıran İrfan Buz getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 17:02
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 17:16
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    Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü buldu.

    SEZON SONUNA KADAR ANLAŞILDI

    Kasımpaşa Kulübü'nünden yapılan açıklamada, teknik direktör İrfan Buz'la sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    Mavi-beyazlı takım İrfan Buz'u "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır." diyerek duyurdu.

    Kasımpaşa da İrfan Buz dönemi #1

    Kasımpaşa da İrfan Buz dönemi #2

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