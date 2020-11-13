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Kasımpaşa'da İrfan Buz dönemi

Kasımpaşa'da İrfan Buz dönemi

Kasımpaşa'da bir süredir boş olan teknik direktörlük koltuğuna en son Bursaspor'u çalıştıran İrfan Buz getirildi.