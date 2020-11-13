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Kasımpaşa'da İrfan Buz dönemi
Kasımpaşa'da bir süredir boş olan teknik direktörlük koltuğuna en son Bursaspor'u çalıştıran İrfan Buz getirildi.
- Haber Merkezi
- 13.11.2020 - 17:02
- Güncelleme : 13.11.2020 - 17:16
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü buldu.
SEZON SONUNA KADAR ANLAŞILDI
Kasımpaşa Kulübü'nünden yapılan açıklamada, teknik direktör İrfan Buz'la sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Mavi-beyazlı takım İrfan Buz'u "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır." diyerek duyurdu.