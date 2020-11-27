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    Kasımpaşa'da İrfan Buz istifa etti

    Kasımpaşa'da İrfan Buz istifa etti

    Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da İrfan Buz 13 Kasım'dan beri yürüttüğü teknik direktörlük görevinden istifa etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 15:22
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 15:41
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    KRALSPOR - ÖZEL HABER

    Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik direktör krizi bitmek bilmiyor. Mehmet Altıparmak'ın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen İrfan Buz da istifa etti.

    Yaklaşık 2 hafta önce göreve getirilen teknik adamın istifa sebebi henüz bilinmezken açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

    Kasımpaşa da İrfan Buz istifa etti #1

    KASIMPAŞA'YA HOCA DAYANMIYOR

    Deneyimli teknik adam Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Kasımpaşa sık sık teknik adam değişikliğine gidiyor.

    İrfan Buz ve Mehmet Altıparmak'ın yanı sıra son 3 senede Fuat Çapa, Tayfur Havutçu, Kemal Özdeş, İlyas Öztürk, Mustafa Denizli gibi teknik adamlarla çalışan İstanbul temsilcisinde İrfan Buz'un istifasının ardından göreve kimin getirileceği ise merak ediliyor.

    Kasımpaşa da İrfan Buz istifa etti #2

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