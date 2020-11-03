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Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

Süper Lig'de bir ayrılık daha yaşandı. Eddie Newton, Bayram Bektaş ve Tamer Tuna'nın ardından Mehmet Altıparmak da takımıyla yollarını ayırdı. Böylece Süper Lig'de 7 haftada 4 teknik adam gitmiş oldu.