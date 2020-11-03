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    Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

    Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

    Süper Lig'de bir ayrılık daha yaşandı. Eddie Newton, Bayram Bektaş ve Tamer Tuna'nın ardından Mehmet Altıparmak da takımıyla yollarını ayırdı. Böylece Süper Lig'de 7 haftada 4 teknik adam gitmiş oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 01:42
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    Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

    "FİKİR AYRILIĞI..."

    Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kasımpaşamızda teknik direktörlük görevi üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

    Kasımpaşa da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi #1

    Mehmet Altıparmak yönetimindeki Kasımpaşa geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 11 puana topladı.

    7 HAFTADA 4 TEKNİK ADAM GİTTİ

    Kasımpaşa'daki ayrılığın ardından Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 4 kulüp, teknik direktörleriyle yollarını ayırmış oldu.

    - Bayram Bektaş
    - Eddie Newton
    - Tamer Tuna
    - Mehmet Altıparmak

    Kasımpaşa da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi #2

    SON 3 SEZONDA 5 TEKNİK ADAM

    Bu arada Kasımpaşa'da son 3 sezonda 5 farklı teknik direktör görev yaptı.

    - Kemal Özdeş
    - Mustafa Denizli
    - Tayfur Havutçu
    - Fuat Çapa
    - Mehmet Altıparmak

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