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- Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi
Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi
- Haber Merkezi
- 03.11.2020 - 01:42
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.
"FİKİR AYRILIĞI..."
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kasımpaşamızda teknik direktörlük görevi üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.
Mehmet Altıparmak yönetimindeki Kasımpaşa geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 11 puana topladı.
7 HAFTADA 4 TEKNİK ADAM GİTTİ
Kasımpaşa'daki ayrılığın ardından Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 4 kulüp, teknik direktörleriyle yollarını ayırmış oldu.
- Bayram Bektaş
- Eddie Newton
- Tamer Tuna
- Mehmet Altıparmak
SON 3 SEZONDA 5 TEKNİK ADAM
Bu arada Kasımpaşa'da son 3 sezonda 5 farklı teknik direktör görev yaptı.
- Kemal Özdeş
- Mustafa Denizli
- Tayfur Havutçu
- Fuat Çapa
- Mehmet Altıparmak