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    Kasımpaşa'da Tirpan ve Koomson ile yollar ayrıldı

    Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, iki isimle yolların ayrıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 15:02
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 15:46
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    Kasımpaşa'da Tirpan ve Koomson ile yollar ayrıldı

    Kasımpaşa, Mickael Tırpan'ın Fortuna Sittard'a, Gilbert Koomson'un Bodo/Glimt'e transfer olduğunu açıkladı.

    RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

    Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mickael Tırpan, Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'a bir diğer oyuncumuz Gilbert Koomson, Norveç takımlarından Bodø/Glimt'e bonservisleriyle birlikte transfer olmuşlardır." denildi.

    Kasımpaşa da Tirpan ve Koomson ile yollar ayrıldı #1

    Kasımpaşa da Tirpan ve Koomson ile yollar ayrıldı #2

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