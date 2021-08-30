Kasımpaşa'da Tirpan ve Koomson ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa'da Tirpan ve Koomson ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, iki isimle yolların ayrıldığını açıkladı.

Kasımpaşa, Mickael Tırpan'ın Fortuna Sittard'a, Gilbert Koomson'un Bodo/Glimt'e transfer olduğunu açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mickael Tırpan, Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'a bir diğer oyuncumuz Gilbert Koomson, Norveç takımlarından Bodø/Glimt'e bonservisleriyle birlikte transfer olmuşlardır." denildi.



