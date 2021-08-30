- Haberler
- Futbol Haberleri
- Kasımpaşa'da Tirpan ve Koomson ile yollar ayrıldı
Kasımpaşa'da Tirpan ve Koomson ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, iki isimle yolların ayrıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 15:02
- Güncelleme : 30.08.2021 - 15:46
Kasımpaşa, Mickael Tırpan'ın Fortuna Sittard'a, Gilbert Koomson'un Bodo/Glimt'e transfer olduğunu açıkladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mickael Tırpan, Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'a bir diğer oyuncumuz Gilbert Koomson, Norveç takımlarından Bodø/Glimt'e bonservisleriyle birlikte transfer olmuşlardır." denildi.